2020-06-01: Цены на СУГ продолжают расти

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 01 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 20.68 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.35 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (0.0 коп/л) до 21.51 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 01 июня 2020 г. подорожал на 0.61% (6.0 коп/л) до 10.26 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.68
|16.00
|-0.04
|-0.20
|Бензин А-95 евро
|22.35
|17.00
|-0.01
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|21.51
|15.95
|-0.02
|-0.16
|Сжиженный газ
|10.26
|8.65
|0.61
|6.30
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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