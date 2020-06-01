2020-06-01: Цены на СУГ продолжают расти

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 01 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 20.68 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.35 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (0.0 коп/л) до 21.51 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 01 июня 2020 г. подорожал на 0.61% (6.0 коп/л) до 10.26 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.9%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.68 16.00 -0.04 -0.20 Бензин А-95 евро 22.35 17.00 -0.01 -0.03 Дизельное топливо Евро 21.51 15.95 -0.02 -0.16 Сжиженный газ 10.26 8.65 0.61 6.30

Для справки:

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