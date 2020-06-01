2020-06-01: Николаевская область лидирует в повышении цен на СУГ

1 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо во всех областях изменялись неравномерно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Николаевской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Николаевская область заняла 9-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (9,92 грн/л), Закарпатской (9,97 грн/л) и Сумской (10,01грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Николаевской области за день составило 0,26 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,13 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Николаевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,51 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 мая и составляла 8,62 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авиас Плюс (9.5)

Укрнафта (9.6)

ANP (9.63)

Mango (9.89)

Formula (9.95)

WOG(10.08)

Кворум (10.19)

AMIC (10.19)

БРСМ-Нафта (10.29)

SOCAR (10.38)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Николаевской области колебались в диапазоне от минимальных 9,3 грн/л. до максимальных 10,99 грн/л.