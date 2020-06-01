ГарПок за «зеленим» тарифом сплатив лише 33% від суми

З початку 2020 року і по 25 травня «Гарантований покупець» виплатив за «зеленим» тарифом 5,8 мільярда гривень, або 33% від необхідної суми.

Про це свідчать дані самого держпідприємства.

Зокрема, у січні та лютому відбулись усі 100% належних виплат – 2,1 та 2,9 мільярда гривень відповідно. Водночас, у березні по «зеленому» тарифу було виплачено лише 11% від необхідної суми, або 0,5 мільярда гривень, у квітні – 5% або 0,25 мільярда гривень, у травні – 7% або 0,22 мільярда гривень.

В ГарПоку також заявляють, що заборгованість НЕК «Укренерго» перед «зеленою» енергогенерацією складає уже 11,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, Гарантований покупець звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за сприянням у врегулюванні ситуації із заборгованостями НЕК «Укренерго» перед держпідприємством.

«Гарантований покупець» є суб’єктом господарювання, що відповідно до закону «Про ринок електричної енергії» зобов’язаний купувати електричну енергію у виробників, яким встановлено «зелений» тариф, а також у виробників за аукціонною ціною для виконання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, а також виконувати інші функції, визначені законодавством.

Читайте в «Терміналі», з початку 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» придбало у виробників електроенергії за «зеленим» тарифом близько 3470 МВт-год електроенергії.