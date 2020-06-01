Предельная численность работников Минэнерго составит 373, Минэкологии – 308 – постановление

Обновлено: Июнь 01, 2020. Тэги: , ,

Предельная численность работников Минэнерго составит 373, Минэкологии – 308 – постановление

Кабинет министров Украины установил предельную численность аппарата Министерства энергетики на уровне 373 работников, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – 308.

Соответствующее постановление о разделении Минэкоэнерго № 425 от 27 мая обнародовано на правительственном портале.

Согласно постановлению, Минэнерго реализует политику в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающем, нефтегазовом и нефтеперерабатывающем комплексах, а также в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (кроме вопросов энергоэффективности зданий) и в сфере надзора в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, реализует, в частности, госполитику в экологической, радиационной, биологической и генетической безопасности.

Соответственно, через министра энергетики направляется и координируется деятельность Госинспекции энергетического надзора и Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению, через министра защиты окружающей среды и природных ресурсов – Госагентства лесных ресурсов, Госагентства рыбного хозяйства, Госгеонедр, Госагентства водных ресурсов, Государственной экологическая инспекции, Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Правительство также обязало оба министерства в месячный срок подготовить проекты положений о них и разработать другие предложения по внесению изменений в нормативную базу, необходимые для реализации постановления.

«Терминал» писалКабинет Министров Украины на заседании 27 мая принял постановление об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти и разграничения полномочий в сферах энергетики и охраны окружающей среды.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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