Україна продовжуватиме отримувати реверсний газ від Угорщини

Обновлено: Июнь 01, 2020. Тэги: , ,

Україна продовжуватиме отримувати реверсний газ від Угорщини

Угорщина й надалі продовжуватиме подавати реверсний газ в Україну.

Про це заявив міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Будапешті.

«Ми й надалі будемо подавати реверсний газ в Україну. До цього часу (подали — ред.) 14 млрд куб. м», — сказав він.

Також Сійярто розповів про готовність приєднатися до інвестування в економіку та інфраструктуру на Закарпатті.

«Президент України, уряд України планують великі інвестиції на Закарпатті, й ми з великою радістю приєднаємося, тому ми й підписали зараз угоду про надання кредиту на умовах надання пов’язаної допомоги», — додав угорський міністр.

Крім того, він зауважив, що Будапешт готовий продовжити «економічну програму розвитку Закарпаття».

«Ми зацікавлені в добросусідстві», — запевнив Сійярто.

Як повідомлялося, за даними ПАТ «Укртрансгаз», у 2016 році з Угорщини до України надійшло близько 1 млрд кубометрів, у 2017 році – 2,8 млрд кубометрів, а у 2018 році – вже 3,4 млрд кубометрів.

Угорський напрямок імпорту газу набував дедалі більшої популярності серед замовників послуг Укртрансгазу, і наприкінці травня 2019 року технічну потужність транспортування природного газу за напрямком Угорщина-Україна було збільшено на 14%.

За даними нового оператора — ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ), за перші три місяці 2020 року імпорт газу з Угорщини становив 0,5 млрд кубометрів (+58% до відповідного періоду торік).

Раніше «Термінал» писав, «Укртрансгаз» завершив підготовку газовимірювальної станції «Гребеники» в Одеській області для роботи в режимі реверсу.  Оператор газотранспортної системи України — компанія «Укртрансгаз» завершила модернізацію газовимірювальної станції (ГВС) «Гребеники» (Одеська область), що дозволить здійснювати реверсне транспортування газу в разі припинення транзиту блакитного палива з РФ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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