2020-06-02: Цена нефти Brent выросла в цене выше $38 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 38,65 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,86%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 35,64 доллара за баррель, прибавив 0,56%.

Сегодня нефтяные цены повышаются на сообщениях о том, что страны-производители нефти во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября, пишет «Investing.com».

Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск составилп $38,69 за баррель, что на $0,37 (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,48 (1,3%), до $38,32 за баррель.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:01 мск выросли в цене на $0,26 (0,73%) — до $35,70 за баррель. К закрытию рынка в понедельник цена этих контрактов опустилась на $0,05 (0,1%), до $35,44 за баррель.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса.

Их соглашение предполагает, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета — 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года — 5,7 млн б/с (на 14%).

По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи — на 9,7 млн б/с — сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, отмечают источники.

«До тех пор, пока ОПЕК+ демонстрирует свою приверженность совместному сокращению добычи нефти, цены будут держаться в более высоких диапазонах», — отмечают эксперты AxiCorp.