2020-06-02: В мелком опте цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ продолжили рост

02 июня 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.19% (3 коп/л) до 15.62 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.12% (2 коп/л) до 16.52 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.39% (6 коп/л) до 14.70 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 15.62 0.19 4.96 15.30 Бензин А-95 евро 16.52 0.12 4.72 15.58 Дизельное топливо евро 14.70 0.39 3.55 12.84

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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