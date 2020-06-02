2020-06-02: Харьковская область лидирует в повышении цен на СУГ

2 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо во всех областях изменялись неравномерно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Харьковской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Харьковская область заняла 18-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (9,96 грн/л), Закарпатской (9,97 грн/л) и Сумской (10,02грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Харьковской области за день составило 0,3 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,39 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Харьковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,97 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 мая и составляла 8,42 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авиас Плюс (9.43)

Укрнафта (9.45)

SKY (9.45)

EXPOGAS (9.79)

Вал Оил (9.9)

SHELL (9.99)

Хадо-Петрол (9.99)

PRIME (10.1)

Род-Ник (10.32)

ОВИС (10.38)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Харьковской области колебались в диапазоне от минимальных 9,3 грн/л. до максимальных 12 грн/л.