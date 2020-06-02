АМКУ звинувачує Групу ДТЕК у зловживаннях монопольним становищем на Бурштинському енергоострові

Антимонопольний комітет завершив стадію збору і аналізу доказів у справі щодо зловживань акціонерним товариством «ДТЕК Західенерго» та товариством з обмеженою відповідальністю «Д. Трейдінг» в Зоні «Бурштинського енергоострову».

Повідомляється на сайті АМКУ.

Основні результати розслідування:

Група «ДТЕК» у складі АТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «Д. Трейдінг» у липні – жовтні 2019 року займала монопольне (домінуюче) становище на регіональному ринку комерційного продажу електричної енергії та балансування в години як мінімального, так і максимального навантаження в торговій зоні острова «Бурштинської ТЕС».

З кінця липня 2019 року «ДТЕК Західенерго» зменшував обсяги пропонованої електроенергії в години мінімального навантаження, що призводило до зростання обсягів продажу на балансуючому ринку за більш високими для споживачів цінами.

У липні-жовтні 2019 року «ДТЕК Західенерго» встановлював на ринку «на добу наперед» в години максимального навантаження завищені та економічно необґрунтовані ціни на продаж електричної енергії.

Наголошується, що такі дії відповідача у справі були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку, отже, кваліфікуються Антимонопольним комітетом як зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

Конкуренцію ПАТ «ДТЕК Західенерго» могла б скласти електроенергія з сусідніх європейських країн, перш за все Словаччини, де в досліджуваний період вона була значно дешевшою. Однак ТОВ «Д. Трейдінг», яке входить до тієї ж групи «ДТЕК», викуповувало більшу частину пропускної спроможності напрямку Словаччина-Україна, що обмежувало імпорт. Тобто, «ДТЕК Західенерго» міг диктувати свої умови всьому ринку.

«ДТЕК Західенерго» і «Д. Трейдінг» мають місяць на формування своєї позиції захисту. Потім Комітет призначить засідання, на якому справу буде розглянуто за участі відповідачів.

В разі прийняття АМКУ рішення, яке підтвердить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем, на порушників буде накладено штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік.

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