АМКУ звинувачує Групу ДТЕК у зловживаннях монопольним становищем на Бурштинському енергоострові

Обновлено: Июнь 02, 2020. Тэги: , ,

АМКУ звинувачує Групу ДТЕК у зловживаннях монопольним становищем на Бурштинському енергоострові

Антимонопольний комітет завершив стадію збору і аналізу доказів у справі щодо зловживань акціонерним товариством «ДТЕК Західенерго» та товариством з обмеженою відповідальністю «Д. Трейдінг» в Зоні «Бурштинського енергоострову».

Повідомляється на сайті АМКУ.

Основні результати розслідування:

  • Група «ДТЕК» у складі АТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «Д. Трейдінг» у липні – жовтні 2019 року займала монопольне (домінуюче) становище на регіональному ринку комерційного продажу електричної енергії та балансування в години як мінімального, так і максимального навантаження в торговій зоні острова «Бурштинської ТЕС».
  • З кінця липня 2019 року «ДТЕК Західенерго» зменшував обсяги пропонованої електроенергії в години мінімального навантаження, що призводило до зростання обсягів продажу на балансуючому ринку за більш високими для споживачів цінами.
  • У липні-жовтні 2019 року «ДТЕК Західенерго» встановлював на ринку «на добу наперед» в години максимального навантаження завищені та економічно необґрунтовані ціни на продаж електричної енергії.

Наголошується, що такі дії відповідача у справі були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку, отже, кваліфікуються Антимонопольним комітетом як зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

Конкуренцію ПАТ «ДТЕК Західенерго» могла б скласти електроенергія з сусідніх європейських країн, перш за все Словаччини, де в досліджуваний період вона була значно дешевшою. Однак ТОВ «Д. Трейдінг», яке входить до тієї ж групи «ДТЕК», викуповувало більшу частину пропускної спроможності напрямку Словаччина-Україна, що обмежувало імпорт. Тобто, «ДТЕК Західенерго» міг диктувати свої умови всьому ринку.

«ДТЕК Західенерго» і «Д. Трейдінг» мають місяць на формування своєї позиції захисту. Потім Комітет призначить засідання, на якому справу буде розглянуто за участі відповідачів.

В разі прийняття АМКУ рішення, яке підтвердить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем, на порушників буде накладено штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік.

Читайте у «Терміналі»: У НКРЕКП заявили про нечесну конкуренцію на Бурштинському енергоострові.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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