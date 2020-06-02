Міненерго не підвищувало норми споживання газу для населення

Міністерство енергетики не приймало рішень про підвищення норм споживання газу для населення.

Про це написав радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець у Фейсбук.

“Побачив в ЗМІ «новину», ніби Мінекоенерго піднімає норми споживання газу для людей, у яких немає лічильників. На правах інсайту скажу, що питання норм споживання дійсно обговорюється в стінах Міністерства. Але рішення щодо підняття на сьогодні немає”, — зазначив він.

За його словами, такі пропозиції будуть обговорені спочатку з Експертною радою, детально вивчені, і вже потім будуть надаватися подальші рекомендації міністерству та в.о. міністра Ользі Буславець.

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