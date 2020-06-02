Очередное заседание набсовета «Укрнафты» перенесено

Обновлено: Июнь 02, 2020. Тэги: , ,

Очередное заседание набсовета «Укрнафты» перенесено

Заседание наблюдательного совета «Укрнафты», которое следовало за резонансным заседанием об отмене конкурса по отбору главы правления и утверждении в этой должности Олега Геза, было перенесено по предложению представителей НАК «Нафтогаз Украины», сообщил член совета, глава комитета по назначениям и вознаграждениям Андрей Бойцун.

Передает Интерфакс-Украина.

«Это было очередное заседание, и в повестку дня были включены разные вопросы», – сказал он.

«Вопроса условий контракта с главой правления среди них не было. Новая дата проведения заседания еще неизвестна», – добавил Бойцун, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

Ранее Бойцун в интервью агентству сообщил, что все еще надеется переубедить членов набсовета пересмотреть свое решение об отмене конкурса, и отметил, что считает вопрос назначения нового главы открытым, так как необходимо выполнить ряд формальностей. Среди них – дача набсоветом комитету по назначениям и вознаграждениям поручения разработать условия контракта, уточнял Бойцун.

«В этом смысле ничего не изменилось», – прокомментировал он текущую ситуацию.

Ранее «Терминал» сообщал, что акционеры уволили главу «Укрнафты».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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