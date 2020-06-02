Очередное заседание набсовета «Укрнафты» перенесено

Заседание наблюдательного совета «Укрнафты», которое следовало за резонансным заседанием об отмене конкурса по отбору главы правления и утверждении в этой должности Олега Геза, было перенесено по предложению представителей НАК «Нафтогаз Украины», сообщил член совета, глава комитета по назначениям и вознаграждениям Андрей Бойцун.

Передает Интерфакс-Украина.

«Это было очередное заседание, и в повестку дня были включены разные вопросы», – сказал он.

«Вопроса условий контракта с главой правления среди них не было. Новая дата проведения заседания еще неизвестна», – добавил Бойцун, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

Ранее Бойцун в интервью агентству сообщил, что все еще надеется переубедить членов набсовета пересмотреть свое решение об отмене конкурса, и отметил, что считает вопрос назначения нового главы открытым, так как необходимо выполнить ряд формальностей. Среди них – дача набсоветом комитету по назначениям и вознаграждениям поручения разработать условия контракта, уточнял Бойцун.

«В этом смысле ничего не изменилось», – прокомментировал он текущую ситуацию.

Ранее «Терминал» сообщал, что акционеры уволили главу «Укрнафты».