Уряд затвердив Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19

Обновлено: Июнь 02, 2020. Тэги: , , ,

Уряд затвердив Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19

У підготовці цієї Програми взяли участь більше 90 розробників, серед яких аналітичні центри, бізнес-асоціації та окремі компанії (в тому числі із представників малого та середнього бізнесу).

У Програмі враховані ініціативи за такими напрямками: доступ до фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток, доступ до інфраструктури. Важливою частиною Програми буде системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника. Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні.

Поступове послаблення карантинних обмежень дозволить відновити бізнес-активність української економіки та збільшити споживання електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів, йдеться в Програмі стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19, яку оприлюднено на сайті кабінету міністрів.

«Для забезпечення довгострокового розвитку сектора, необхідним є створення сприятливого регуляторного середовища для учасників ринку. Для цього, розроблені антикризові заходи, спрямовані на створення умов для нарощування видобутку, що забезпечить скорочення обсягів імпорту енергоресурсів, створення умов для сталого розвитку та модернізації електроенергетичних потужностей, що дозволить оптимізувати роботу енергосистеми, забезпечення нарощування державних резервів та диверсифікації імпорту ресурсів, що забезпечить енергетичну незалежність країни”, — йдеться у програмі уряду.

До додаткових заходів, спрямованих на вирішення кризи в секторі та забезпечення сталого розвитку, віднесли забезпечення фінансової стабільності системи, забезпечення прозорості ринкових відносин та забезпечення енергетичної незалежності.

Також пропонується ліквідувати заборгованість між учасниками ринку, стабілізувати оптові ціни та поступово переглядати тарифи для домогосподарств, що «дозволить забезпечити фінансову стабільність на ринку».

Для забезпечення прозорості ринкових відносин та гарантування енергетичної незалежності пропонується забезпечити сталий перехід до вільного ринку електроенергії та газу, що надасть можливість започаткувати розвиток ринкових відносин та конкуренцію на ринку, створити передумови для модернізації основних фондів, що забезпечить їх оновлення та мінімізацію втрат ресурсу при транспортуванні та розподілі.

Загалом очікується, що поступове послаблення карантинних обмежень дозволить відновити бізнес-активність української економіки та збільшити споживання електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів.

Ознайомитися з основними положеннями Програми можна за посиланням «Матеріали для обговорення Програми стимулювання економіки» ( .pdf , 2.80 Мб ).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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