Виробництво атомної енергетики у травні перевищило на 11% прогноз самого “Енергоатому”

НАЕК «Енергоатом» у травні виробив на 11,2% більше електроенергії, ніж передбачено в Прогнозному балансі, а саме 5,5 млрд кВт-год.

Про це 1 червня повідомили в прес-центрі компанії «Укренерго».

При цьому, як повідомляється, частка АЕС у загальній структурі виробництва за травень складала 50% від загальних обсягів. Станом на 31 травня, в роботі, як і попереднього тижня, знаходилось 10 енергоблоків АЕС, ще 4 енергоблоки були відключені для проведення ремонтних робіт та 1 – виведено в резерв.

Зниження потужності АЕС в загальному енергобалансі було здійснено відповідно до погодженої НЕК «Укренерго» заявки від НАЕК «Енергоатом», для виконання заходів Антикризового плану уряду.

«Термінал» писав, з початку 2020 року енергоблоки АЕС України виробили 33 446,21 млн кВт-г, через балансові обмеження АЕС за цей період недовиробили 2 355,8 млн кВт-г. Частка електроенергії НАЕК «Енергоатом» у загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 56,2%.