Рубрика | Украина

Зеленський створив Раду експертів з енергетики при РНБО

Обновлено: Июнь 02, 2020. Тэги: , ,

Зеленський створив Раду експертів з енергетики при РНБО

Керівником Ради експертів з питань енергетичної безпеки призначено секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

Про це свідчить відповідний указ, розміщений на сайті РНБО.

За текстом документу, завданням Ради експертів є моніторинг тенденцій розвитку в українському паливно-енергетичному комплексі, та аналіз державного регулювання щодо ПЕК.Також Рада експертів формулюватиме для РНБО пропозиції по протидії та нейтралізації загроз енергетичній безпеці України, розв’язанню системних проблем в ПЕК, що в цілому має збільшити ефективність державної політики у сфері енергетики.

Набирати експертів в штат Ради, координувати її роботу та говорити від її імені із ЗМІ має голова РНБО Данілов. Він також єдиний, хто може подавати напрацювання Ради експертів на розгляд РНБО.  Забезпечувати роботу Ради експертів з енергетики має Апарат РНБО.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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