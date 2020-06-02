Зеленський створив Раду експертів з енергетики при РНБО

Керівником Ради експертів з питань енергетичної безпеки призначено секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.
Про це свідчить відповідний указ, розміщений на сайті РНБО.
За текстом документу, завданням Ради експертів є моніторинг тенденцій розвитку в українському паливно-енергетичному комплексі, та аналіз державного регулювання щодо ПЕК.Також Рада експертів формулюватиме для РНБО пропозиції по протидії та нейтралізації загроз енергетичній безпеці України, розв’язанню системних проблем в ПЕК, що в цілому має збільшити ефективність державної політики у сфері енергетики.
Набирати експертів в штат Ради, координувати її роботу та говорити від її імені із ЗМІ має голова РНБО Данілов. Він також єдиний, хто може подавати напрацювання Ради експертів на розгляд РНБО. Забезпечувати роботу Ради експертів з енергетики має Апарат РНБО.