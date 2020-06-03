Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Цена эталонного сорта нефти Brent преодолела отметку 40 долларов за баррель впервые с 6 марта этого года.



Об этом пишет Investing.com.

Как сообщает цена выросла впервые издание, когда в Вене состоялись неудачные переговоры министерского комитета ОПЕК+, которые привели к развалу первой сделки о сокращении добычи. Вслед за этим последовал обвал нефтяных котировок до 20 долларов за баррель, из-за рекордного сокращения спроса, на фоне карантинных ограничений в мире в результате пандемии коронавируса, и нерегулируемого наращивания добычи нефти в странах Ближнего Востока.

Цены на нефть перешли к росту лишь в мае, когда начала действовать новая сделка ОПЕК+, и постепенно стал восстанавливаться спрос на сырье. Сейчас котировки барреля поддерживаются надеждами на благополучный исход ближайшей встречи министров стран участников ОПЕК+, которая запланирована на 9-10 июня, но может пройти раньше — 4 июня, если все участники согласятся на перенос даты заседания. На нем, как ожидается, будет принято решение о продлении текущего уровня сокращения производства нефти всеми участниками сделки в 9,7 миллиона баррелей в сутки на срок от 3 до 6 месяцев.

Основным негативным фактором, способным развернуть котировки «черного золота» к снижению, считается опасность второй волны эпидемии коронавируса, которая может привести к возобновлению жестких карантинных ограничений. Также существуют геополитические риски, связанные с новым витком противостояния двух крупнейших потребителей нефти в мире — США и Китая.