Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Обновлено: Июнь 03, 2020. Тэги: , , , , ,

Цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель

Цена эталонного сорта нефти Brent преодолела отметку 40 долларов за баррель впервые с 6 марта этого года.

Об этом пишет Investing.com.

Как сообщает цена выросла впервые издание, когда в Вене состоялись неудачные переговоры министерского комитета ОПЕК+, которые привели к развалу первой сделки о сокращении добычи. Вслед за этим последовал обвал нефтяных котировок до 20 долларов за баррель, из-за рекордного сокращения спроса, на фоне карантинных ограничений в мире в результате пандемии коронавируса, и нерегулируемого наращивания добычи нефти в странах Ближнего Востока.

Цены на нефть перешли к росту лишь в мае, когда начала действовать новая сделка ОПЕК+, и постепенно стал восстанавливаться спрос на сырье. Сейчас котировки барреля поддерживаются надеждами на благополучный исход ближайшей встречи министров стран участников ОПЕК+, которая запланирована на 9-10 июня, но может пройти раньше — 4 июня, если все участники согласятся на перенос даты заседания. На нем, как ожидается, будет принято решение о продлении текущего уровня сокращения производства нефти всеми участниками сделки в 9,7 миллиона баррелей в сутки на срок от 3 до 6 месяцев.

Основным негативным фактором, способным развернуть котировки «черного золота» к снижению, считается опасность второй волны эпидемии коронавируса, которая может привести к возобновлению жестких карантинных ограничений. Также существуют геополитические риски, связанные с новым витком противостояния двух крупнейших потребителей нефти в мире — США и Китая.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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