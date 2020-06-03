Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми та виведено в резерв

03 червня 2020 року о 02 годині 01 хвилині, у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №6 Запорізької АЕС, згідно з регламентними процедурами, розвантажено, відключено від мережі та виведено в резерв.
Повідомляє пресцентр Запорізької АЕС.
На даний момент в роботі перебувають 2 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 000 МВт. На енергоблоці №4 йде 34 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 — 49 доба планового середнього ремонту, енергоблок №1 знаходиться в резерві.
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