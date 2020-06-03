Імпорт газу зріс на 30% за січень-травень 2020 року

В січні-травні 2020 року загальні надходження природного газу з країн ЄС склали 5,2 млрд куб. м, що на 30% (на 1,2 млрд куб. м) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Це також на 28% перевищує середній показник у 2016-2019 роках, пише пресслужба ОГТСУ.

За перші п’ять місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав 2,8 млрд куб. м (+25% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 1,6 млрд куб. м (+38%), із Польщі – 0,8 млрд куб. м (+40%). Зауважимо, що зазначені обсяги імпорту включають також віртуальний реверс (backhaul), який вперше став доступний з початком цього року: з Угорщини – 642 млн куб. м і з Польщі – 497 млн куб. м.

Зокрема, за оперативними даними ТОВ «Оператор ГТС України», в травні місяці 2020 року в Україну було імпортовано 1,337 млрд куб. м природного газу. Це на 13% менше (на 205 млн куб. м) за імпортні обсяги травня 2019 року. Разом з тим, це на 18% (або 206 млн куб. м) більше, ніж у квітні 2020 року.

Таке падіння імпорту у травні місяці по відношенню до аналогічних минулорічних показників пояснюється відносно високою наповненістю підземних газосховищ в Україні. А збільшення надходжень газу з країн ЄС у травні по відношенню до квітня 2020 року – зростанням попиту на нову послугу short-haul, яку Оператор ГТС України впровадив з початком 2020 року. Всього з початку року по short-haul в Україну було протранспортовано 802 млн куб. м, фактично 100% яких було закачано трейдерами до ПСГ в режимі «митний склад».

Станом на сьогодні блакитне паливо надходять виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.