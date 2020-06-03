Керівник УАВЕ: Вугільна енергетика залишається найбільш адаптованою до попиту споживача

Сьогодні жодна генерація в Україні не маневрує так, як вугільна. За темпами рухливості її не порівняти ні з «зеленою», ні з атомною.

Про це УНН сказав голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

«У нас маневрені генерації це, на жаль, тільки вугільна генерація — ТЕС, гідроелектростанції та гідроакумулюючі електростанції», — розповів він.

Що стосується атомної генерації — вона є базовою, але працює з однаковим навантаженням, і може її змінювати тільки в межах 5%.

«Зелену» енергетику теж не можна називати базовою, або більш маневреною за вугільну, каже Козакевич. Вона залежить від погодних умов, її потрібно розвивати — в сукупності з іншими.

«Ніхто не застрахований від того, чи буде сонце сьогодні або подує вітер. Тому, ми ніколи не говорили, що розвиток «зеленої» енергетики — це панацея. Потрібно будувати високоманеврені потужності», — додав він.

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