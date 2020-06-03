Нефть дешевеет на информации о продлении нынешних сокращений ОПЕК+ лишь на месяц

Обновлено: Июнь 03, 2020. Тэги: ,

Нефть дешевеет на информации о продлении нынешних сокращений ОПЕК+ лишь на месяц

Цены на нефть начали снижаться на торгах в среду на сообщениях СМИ о том, что Саудовская Аравия и Россия достигли предварительной договоренности о продлении уровня сокращений мая-июня только на один месяц.

Сообщает Investing.com.

По информации источников S&P Global Platts, в случае принятия такого варианта министры ОПЕК+ будут встречаться ежемесячно для оценки соблюдения сделки и рыночных условий. Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ лишь на 75%, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства по снижению нефтедобычи, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из делегаций.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 по Киеву в среду составляет $38,82 баррель, что на $0,75 (1,9%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена контракта достигала максимальных с 6 марта $40,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,82 (2,23%) — до $35,99 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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