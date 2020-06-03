Нефть дешевеет на информации о продлении нынешних сокращений ОПЕК+ лишь на месяц

Цены на нефть начали снижаться на торгах в среду на сообщениях СМИ о том, что Саудовская Аравия и Россия достигли предварительной договоренности о продлении уровня сокращений мая-июня только на один месяц.

Сообщает Investing.com.

По информации источников S&P Global Platts, в случае принятия такого варианта министры ОПЕК+ будут встречаться ежемесячно для оценки соблюдения сделки и рыночных условий. Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ лишь на 75%, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства по снижению нефтедобычи, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из делегаций.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 по Киеву в среду составляет $38,82 баррель, что на $0,75 (1,9%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена контракта достигала максимальных с 6 марта $40,53 за баррель.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,82 (2,23%) — до $35,99 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель.