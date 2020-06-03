ОГТСУ: Попит на short-haul зростає щомісячно

Обновлено: Июнь 03, 2020. Тэги: , ,

ОГТСУ: Попит на short-haul зростає щомісячно

В травні 2020 року обсяги транспортування в режимі short–haul зросли до 470,1 млн куб. м, що на 80%, або 208 млн куб. м, більше, ніж в квітні.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Попит на послугу short–haul зростає з кожним місяцем, і особливо серед іноземних трейдерів: з початку року нею скористалися 15 замовників-нерезидентів та 2 українські компанії.

Всього з початку року в режимі short-haul в Україну надійшло 802 млн куб. м газу. З них з Польщі – 151 млн куб. м, з Словаччини – 76 млн куб. м, з Угорщини – 575 млн куб. м.

Країна (входу) short-haul, млн куб. м Січень Лютий Березень Квітень Травень Всього
Словаччина 0 8,7 20,9 39,3 6,8 75,7
Польща 0 0,002 8,9 53,6 88,6 151,1
Угорщина 0 5,9 25,6 169,0 374,7 575,2
Підсумок 0 14,6 55,4 261,9 470,1 802,0

Практично всі обсяги по short–haul були скеровані трейдерами до підземних сховищ газу на зберігання в режимі «митний склад». Всього з початку року ОГТСУ, відповідно до замовлень клієнтів, направив 2,2 млрд куб. м газу оператору ПСГ для зберігання на «митному складі» (включно з обсягами по short-haul).

Також протягом 5 місяців 2020 року в режимі short–haul були здійснені тестові транзитні операції по маршрутах Словаччина-Угорщина, Словаччина-Польща та Угорщина-Словаччина, а також – з митного складу до Словаччини, Польщі та Угорщини.

Нагадаємо, що послуга short-haul (шорт-хол), яку впровадив Оператор ГТС України з 1 січня 2020 року, дозволяє клієнтам компанії замовляти транспортування газу між країнами Східної Європи через Україну за вигідним тарифом. А в комплексі з послугою «митний склад» від Оператора газосховищ (АТ «Укртрансгаз») іноземним та вітчизняним клієнтам пропонуються зручні і привабливі умови зберігання газу в українських ПСГ.

Читайте також в «Терміналі», Кабінет Міністрів  надав роз’яснення щодо алгоритму забезпечення сплати митних платежів при переміщенні (внутрішнім транзитом) природного газу трубопровідним транспортом, зокрема для зберігання у режимі «Митний склад».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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