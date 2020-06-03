ЄІБ надасть кредит по програмі енергоефективності громадських будівель

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон) уклали угоду про співробітництво у сфері надання консультаційних послуг для підтримки підготовки Проєкту із енергоефективності громадських будівель в Україні (Public Buildings Energy Efficiency project). Угоду підписали 2 червня 2020 року напередодні зустрічі донорів Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF). Фонд надасть 150 тис євро, щоб підтримати імплементацію цієї угоди.

Повідомляє пресслужба Мінрегіона.

Очікується, що Проєкт із енергоефективності громадських будівель в Україні буде підкріплено кредитом у 300 млн євро від ЄІБ та грантовими внесками Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) та ЄС на додачу до консультаційних послуг. Проєкт вирішить основні гострі проблеми у секторі, зокрема – питання нестачі довгострокового капіталу для малих та середніх муніципалітетів України. А також – проблему браку підтримки у всьому циклі підпроєкту із енергоефективності, включно з: оцінкою проєкту, матеріально-технічним забезпеченням, адмініструванням договору, наглядом та контролем за будівництвом, введенням в експлуатацію, тестуванням та прийманням виконаних робіт. Суттєвого позитивного економічного впливу можна досягти через розширення інвестицій та зі значною технічною підтримкою.

Проєкт підвищить енергоефективність 1000 будівель, переважно дитсадків, лікарень та шкіл. Він допоможе попередити викиди понад 1 млн тонн двоокису вуглецю (CO 2 ). Результатами проєкту скористаються 2,5 млн жителів України. Шляхом включення заходів для боротьби із COVID-19 проєкт покращить середньострокову стійкість громадських будівель, зокрема лікарень, до пандемії.

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