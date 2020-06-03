ЄІБ надасть кредит по програмі енергоефективності громадських будівель

Обновлено: Июнь 03, 2020. Тэги: , ,

ЄІБ надасть кредит по програмі енергоефективності громадських будівель

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон) уклали угоду про співробітництво у сфері надання консультаційних послуг для підтримки підготовки Проєкту із енергоефективності громадських будівель в Україні (Public Buildings Energy Efficiency project). Угоду підписали 2 червня 2020 року напередодні зустрічі донорів Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF). Фонд надасть 150 тис євро, щоб підтримати імплементацію цієї угоди.

Повідомляє пресслужба Мінрегіона.

Очікується, що Проєкт із енергоефективності громадських будівель в Україні буде підкріплено кредитом у 300 млн євро від ЄІБ та грантовими внесками Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) та ЄС на додачу до консультаційних послуг. Проєкт вирішить основні гострі проблеми у секторі, зокрема – питання нестачі довгострокового капіталу для малих та середніх муніципалітетів України. А також – проблему браку підтримки у всьому циклі підпроєкту із енергоефективності, включно з: оцінкою проєкту, матеріально-технічним забезпеченням, адмініструванням договору, наглядом та контролем за будівництвом, введенням в експлуатацію, тестуванням та прийманням виконаних робіт. Суттєвого позитивного економічного впливу можна досягти через розширення інвестицій та зі значною технічною підтримкою.

Проєкт підвищить енергоефективність 1000 будівель, переважно дитсадків, лікарень та шкіл. Він допоможе попередити викиди понад 1 млн тонн двоокису вуглецю (CO2). Результатами проєкту скористаються 2,5 млн жителів України. Шляхом включення заходів для боротьби із COVID-19 проєкт покращить середньострокову стійкість громадських будівель, зокрема лікарень, до пандемії.

Читайте в «Терміналі»: Европейский инвестбанк рассматривает возможность выделения кредита на достройку Ташлыкской ГАЭС.

Автор:

(Всего статей: 17396)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: