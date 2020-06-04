2020-06-04: Черкасская область лидирует в повышении цен на СУГ

4 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Черкасской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черкасская область заняла 19-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (10,12 грн/л), Сумской (10,13 грн/л) и Хмельницкой (10,19 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Черкасской области за день составило 0,28 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,67 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Черкасской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2, 75 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 8 по 11 мая и составляла 7,92 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

SKY (9.45)

Росукрэнерго (9.55)

Фактор (9.6)

ВостокГаз (9.7)

Авантаж 7 (9.75)

Rubix (9.8)

ЗНП (9.81)

Укрнафта (9.85)

Авиас Плюс (9.89)

ROUTE 20 (9.93)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Черкасской области колебались в диапазоне от минимальных 9,35 грн/л. до максимальных 11,38 грн/л.