2020-06-04: Нефть Brent упала в цене ниже $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром в ходе торгов снизились в цене до 39,21 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,46%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 36,56 доллара за баррель, потеряв 1,96%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после роста накануне до максимальной отметки с начала марта, пишет «Investing.com».

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск составляет $39,23 баррель, что на $0,56 (1,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,22 (0,6%), до $39,79 за баррель.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,69 (1,85%) — до $36,60 за баррель. К закрытию предыдущих торгов их цена этих поднялась на $0,48 (1,3%), до $36,81 за баррель.

По данным Market Data, оба контракта завершили торги на максимальных отметках с 6 марта.

На настроения трейдеров влияют новости об июньской встрече ОПЕК+. Как ранее сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки.

На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ — на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,077 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,796 млн баррелей, дистиллятов — на 9,935 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,739 млн баррелей.