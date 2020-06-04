2020-06-04: В рознице цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ продолжили рост

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 04 июня 2020 г. отмечалось повышение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 20.69 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 22.36 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (1.0 коп/л) до 21.51 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 04 июня 2020 г. подорожал на 0.48% (5.0 коп/л) до 10.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47.0%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.69 16.00 0.04 -0.06 Бензин А-95 евро 22.36 16.50 0.06 0.07 Дизельное топливо Евро 21.51 15.00 0.06 -0.11 Сжиженный газ 10.50 8.65 0.48 4.55

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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