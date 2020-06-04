ОГТСУ: За I квартал 2020 року викиди СО2 зменшились на 57%

Обновлено: Июнь 04, 2020. Тэги: , , ,

ОГТСУ: За I квартал 2020 року викиди СО2 зменшились на 57%

За підсумками 1 кварталу 2020 року Оператор ГТС України провів понад 500 природоохоронних заходів.

В основному через зменшення обсягів транспортування газу за цей період викиди забруднюючих речовин в атмосферу скоротилися на 20%, а обсяг викидів СО2 зменшився на 57%. Також за рахунок відповідального поводження з ресурсами на 28% зменшилось використання води, а утворення промислових відходів – на 23%, пише преслужба ОГТСУ.

Всього за січень-березень 2020 року ОГТСУ сплатив 4 млн 766 тис. грн екологічних податків, з яких 99% за викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Важливо зазначити, що при плануванні та реалізації проектів реконструкцій компресорних станцій Оператор ГТС України обов’язково проводить оцінку впливу на довкілля та передбачає граничні обсяги викидів газоперекачувальних агрегатів на рівні європейських норм. Наразі ведуться роботи (на різних стадіях) по масштабній модернізації 8 компресорних станцій.

Стратегія незалежного Оператора ГТС передбачає значне скорочення викидів завдяки технічній модернізації інфраструктури, а також в цілому активно підтримує процеси декарбонізації економіки України. Компанія впровадить політику відповідального поводження з природними ресурсами та охорони навколишнього середовища, орієнтуючись на стандарти ЄС, кращі практики європейський операторів та на досвід прогресивних компаній світу.

Досягти цих цілей підприємство планує в тому числі завдяки діалогу з громадськістю та регулярному висвітленню екологічних аспектів своєї діяльності. Тож, відтепер ОГТСУ щоквартально інформуватиме про заходи щодо покращення екологічних показників.

«Термінал» писав, 21 травня заступники міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин та Ірина Ставчук обговорили з членами European Business Association підготовку до впровадження ЄС «Механізму прикордонного вуглецевого регулювання» (Сarbon border adjustment mechanism).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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