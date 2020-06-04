ОГТСУ: За I квартал 2020 року викиди СО2 зменшились на 57%

За підсумками 1 кварталу 2020 року Оператор ГТС України провів понад 500 природоохоронних заходів.

В основному через зменшення обсягів транспортування газу за цей період викиди забруднюючих речовин в атмосферу скоротилися на 20%, а обсяг викидів СО2 зменшився на 57%. Також за рахунок відповідального поводження з ресурсами на 28% зменшилось використання води, а утворення промислових відходів – на 23%, пише преслужба ОГТСУ.

Всього за січень-березень 2020 року ОГТСУ сплатив 4 млн 766 тис. грн екологічних податків, з яких 99% за викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Важливо зазначити, що при плануванні та реалізації проектів реконструкцій компресорних станцій Оператор ГТС України обов’язково проводить оцінку впливу на довкілля та передбачає граничні обсяги викидів газоперекачувальних агрегатів на рівні європейських норм. Наразі ведуться роботи (на різних стадіях) по масштабній модернізації 8 компресорних станцій.

Стратегія незалежного Оператора ГТС передбачає значне скорочення викидів завдяки технічній модернізації інфраструктури, а також в цілому активно підтримує процеси декарбонізації економіки України. Компанія впровадить політику відповідального поводження з природними ресурсами та охорони навколишнього середовища, орієнтуючись на стандарти ЄС, кращі практики європейський операторів та на досвід прогресивних компаній світу.

Досягти цих цілей підприємство планує в тому числі завдяки діалогу з громадськістю та регулярному висвітленню екологічних аспектів своєї діяльності. Тож, відтепер ОГТСУ щоквартально інформуватиме про заходи щодо покращення екологічних показників.

«Термінал» писав, 21 травня заступники міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин та Ірина Ставчук обговорили з членами European Business Association підготовку до впровадження ЄС «Механізму прикордонного вуглецевого регулювання» (Сarbon border adjustment mechanism).

