ОГТСУ закажет вертолеты для облета газопроводов

Государственная компания «Оператор газотранспортной системы» 3 июня объявила тендер на услуги облета газопроводов на вертолетах.

Об этом свидетельствует объявление в системе Prozorro.

Ожидаемая стоимость тендера составляет 26,73 миллиона гривен. Тендерные предложения можно подавать до 3 июля, сам аукцион назначен на 10 августа этого года.

Тендерная документация предусматривает, что победитель торгов должен иметь вертолеты, которые могут выдерживать скорость 50-120 км/час и держать высоту полета в 300 метров.

Облет газопроводов Восточного региона ГТС должен занять 154 часов, Центрального — 143 часа, Северного — 196 часов, Западного — 189 часов. При этом облет магистральных трубопроводов нужно совершить дважды.

Заказать облет газопроводов на вертолетах в 2018 году пытался «Укртрансгаз». Ожидаемая стоимость закупки составляла 21,82 миллиона гривен.