Укренерго тестує систему керування обмеженнями ВДЕ

НЕК «Укренерго» впроваджує Систему керування обмеженнями ВДЕ – програмне забезпечення, яке дозволить автоматизувати формування та надання оперативних диспетчерських команд на зміну поточного навантаження генерації з ВДЕ.

Повідомляє пресцентр Укренерго.

Система дозволяє надавати такі команди одночасно на велику кількість електричних станцій. При цьому буде збережено принципи пропорційності та недискримінаційності при застосуванні обмежень генерації.

Система значно вдосконалює і спрощує обмін інформацією між оператором системи передачі та учасниками ринку, налагоджує оперативну взаємодію, а також усуває ризики помилок при обміні оперативними командами та є одним з інструментів забезпечення надійної роботи ОЕС України. Також вона передбачає автоматичне архівування історії команд, що дозволяє моніторити їх виконання генерацією.

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