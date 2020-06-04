«Укртранснафта» транспортувала більше азербайджанської нафти, ніж української

У травні 2020 року загальний обсяг транспортування нафти зріс порівняно з травнем минулого року на 89% — з 641 тис. тонн до 1,2 млн тонн.

Про це повідомила пресслужба «Укртранснафти».

Зокрема, минулого місяця АТ «Укртранснафта» збільшило обсяг транспортування нафти на НПЗ України порівняно з травнем минулого року на 32% – до 262 тис. тонн. З них компанія транспортувала на НПЗ 124 тис. тонн української нафти і 138 тис. тонн – азербайджанської.

Транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом у травні 2020 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 115% – до 952 тис. тонн. Зокрема, понад 859 тис. тонн нафти Укртранснафта транспортувала для потреб НПЗ Чехії, Словаччини та Угорщини і більше 91 тис. тонн – для потреб Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь), які були поставлені для Білорусі у березні-квітні.

Загальний обсяг транспортованої нафти за результатами січня-травня 2020 року становить 6,2 млн тонн нафти (на 12% більше порівняно з таким періодом у 2019 р.), з яких обсяг транспортування нафти для НПЗ України становить 1,1 млн тонн (на 23% більше, ніж у січні-травні 2019 р.), а транзит – 5,1 млн тонн (збільшення на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р.).

При цьому зазначимо, що у травні минулого року Укртранснафта забезпечувала транзит нафти для потреб європейських споживачів неповний звітний період у зв’язку із зупинкою роботи нафтопроводу «Дружба» через потрапляння до нього нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук. Нагадаємо, транзит російської нафти до країн Європейського Союзу зупинявся з 25 квітня до 11 травня 2019 року та з 17 до 21 травня 2019 року.

За результатами травня 2020 року компанія фіксує незначне збільшення обсягу транзиту нафти до країн Євросоюзу порівняно з квітнем. Однак рівень транспортування нафти для потреб європейських НПЗ залишається на доволі низькому рівні у порівнянні з очікуваними показниками та показниками першого кварталу 2020 року (транзит нафти для європейських НПЗ територією України у січні 2020 року становив 1,1 млн тонн, у лютому – 995 тис. тонн, у березні – 1,1 млн тонн, у квітні – 751 тис. тонн).

«Термінал» писав, «Укртранснафта» пропонує Міністерству фінансів розробити нормативно-правові засади для зберігання нафти на потужностях нафтотранспортної системи України (НТС) в режимі «митний склад».