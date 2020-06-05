2020-06-05: Харьковская область лидер недельного подорожания СУГ

На неделе с 29 мая по 5 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо во всех областях изменялись неравномерно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Харьковской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Харьковская область заняла 18-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (10,17 грн/л), Сумской (10,19грн/л) и Закарпатской (10,22 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Харьковской области за неделю составило 0,61 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,63 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Харьковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2,21 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 мая и составляла 8,42 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

SKY (9.45)

Авиас Плюс (9.75)

Укрнафта (9.95)

PRIME (10.1)

Вал Оил (10.3)

ОВИС (10.38)

Род-Ник (10.45)

Хадо-Петрол (10.49)

EXPOGAS (10.59)

SHELL (10.59)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Харьковской области колебались в диапазоне от минимальных 9,45 грн/л. до максимальных 12 грн/л.