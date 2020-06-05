Борги «Гарантованого покупця» сягнули 20 мільярдів – Міненерго

Борги державного підприємства «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел та НАЕК «Енергоатом» загалом становлять 20 млрд грн. Про це під час засідання комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ 4 червня заявила т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.
Інформує Економічна правда.
«Заборгованість «Гарантованого покупця» з ВДЕ вже становить 14 млрд грн, ще 6 млрд грн підприємство винне НАЕК «Енергоатом».
Таким чином, ми маємо борги «Гарантованого покупця» розміром 20 млрд грн», — підкреслила Буславець.
За її словами, НАЕК «Енергоатом» та «Центренерго» недотримуються прогнозного балансу і це призводить до того, що «багато вугілля залишається невиробленим».
Також Буславець зазначила, що очікує від нового керівництва «Центренерго» більшої взаємодії з державними шахтами та виплати боргів.
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