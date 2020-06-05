Кабмін затвердив механізм проведення аукціонів у формі спеціальних сесій

Обновлено: Июнь 05, 2020. Тэги: , ,

Кабмін затвердив механізм проведення аукціонів у формі спеціальних сесій

Кабінет Міністрів України затвердив внесення змін до постанови №499 КМУ від 5 червня 2019 р. щодо проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Відтепер запроваджено новий вид аукціонів — у формі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами. На таких аукціонах мають право продавати електроенергію НАЕК «Енергоатом» у межах 5% від обсягу відпуску за місяць, а також інші учасники ринку, що відповідають встановленим вимогам. Покупцями на таких аукціонах можуть бути учасники, які купують електроенергію виключно для власного споживання, частка електроенергії у собівартості продукції яких становить не менше 30%.

>Напередодні робоча група розробила механізм, що регламентує продаж електроенергії на спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів. Порядком проведення таких аукціонів визначається продаж електроенергії неподільними пакетами лотів:

  • 100 лотів — за довгостроковими двосторонніми договорами (з періодом відпуску до 12 місяців, але в межах одного року);
  • 50 лотів — за середньостроковими (до 6 місяців);
  • 25 лотів — за короткостроковими (до 3-х місяців).

Кінцевий строк таких договорів не може перевищувати 31 грудня 2020 року.

Ціна електроенергії на спеціальних аукціонах не має бути нижчою за середньозважену фактичну ціну виробленої електроенергії у квітні-травні 2019 року.

Метою цих змін є створення умов для забезпечення стабільності цін на електроенергію для великих непобутових споживачів електричної енергії через укладення довгострокових двосторонніх договорів на продаж електроенергії та гарантоване надходження коштів для генеруючих підприємств.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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