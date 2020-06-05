Нефть уверенно дорожает на новостях о проведении встречи ОПЕК+

Нефтяные цены уверенно повышаются в ходе торгов на сообщениях о том, что министры ОПЕК+ встретятся уже 6 июня, чтобы обсудить продление текущего сокращения добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 16:00 по Киеву составила $42,14 за баррель, что на $2,15 (5,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $1,75 (4,68%) — до $39,16 за баррель.

Цены обоих сортов нефти завершают ростом шестую неделю подряд.

Ранее «Терминал» писал, что НБУ дал прогноз мировых цен нефть и цен на бензин в Украине.