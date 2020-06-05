Потери государства от судебных исков инвесторов в ВИЭ могут составлять около 25 млрд грн в год

Потери государства от судебных исков инвесторов в возобновляемую энергетику по поводу ретроспективного пересмотра «зеленых» тарифов могут составлять около 25 млрд грн в год.

Так считает генеральный директор ООО «Тесла Энерго» Олег Грамотенко.

«Больше половины инвесторов в возобновляемую энергетику уже сейчас ведут переговоры с международными юридическими компаниями относительно подготовки судебных исков к государству Украина, если не удастся достичь разумного компромисса по изменению условий поддержки зеленой энергетики. Но, если иск к государству стоит около EUR5-7 млн, то потери государства могут оцениваться в 25 млрд грн в год», – сказал он на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

По его словам, процесс переговоров инвесторов с правительством слишком затянулся, а возобновляемая генерация уже третий месяц практически не получает оплату за произведенную электроэнергию.

Грамотенко отметил, что в такой ситуации компании ВИЭ уже сейчас вынуждены сокращать рабочие места, и если проблема неплатежей не будет решена в ближайшее время, это угрожает дальнейшему ведению бизнеса и также может привести к обращениям собственников объектов ВИЭ в суд с целью взимания средств за произведенный ресурс.