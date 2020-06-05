ТНЦ «Псіхєя» вітає з Днем журналіста!

Шановні колеги, прийміть сердечні вітання від колективу НТЦ «Псіхєя».
Сучасне суспільство неможливо уявити без засобів комунікації.
Саме завдяки журналістам українці оперативно отримують об’єктивну та правдиву інформацію, зокрема і в галузі енергетики. Журналістські матеріали поповнюють яскравими й незабутніми сторінками економічний літопис країни. На журналістів покладена важлива місія – стояти на сторожі демократії, професійно, самовіддано і чесно служити своїй справі, своєму народу на благо України.
Міцного здоров’я Вам, натхнення, творчих здобутків в ім’я утвердження демократичних принципів у державі.
З глибокою повагою, колектив НТЦ «Псіхєя»