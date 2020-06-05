У Нафтогазі відреагували на законопроект США про розширення санкції щодо Північного потоку 2

Обновлено: Июнь 05, 2020. Тэги: ,

У Нафтогазі відреагували на законопроект США про розширення санкції щодо Північного потоку 2

НАК «Нафтогаз України» висловлює подяку сенаторам та іншим друзям України в Сполучених Штатах, які торік сприяли ухваленню PEESA, а зараз представили законопроект про уточнення цього закону.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу.

“Нафтогаз висловлює подяку сенаторам та іншим друзям України в Сполучених Штатах, які торік сприяли ухваленню PEESA, а зараз представили законопроект про уточнення цього закону”, — йдеться у повідомленні.

Як і в процесі ухвалення PEESA в 2019 році, Нафтогаз зміг надати представникам Конгресу та ключовим особам в адміністрації президента Трампа важливу інформацію про спроможність Росії завершити Північний потік 2, зокрема стосовно російських трубоукладальний суден Академік Черський та Фортуна, повідомили у пресслужбі.

Законопроектом “Про уточнення до Закону “Про захист європейської енергетичної безпеки” пропонується запровадити санкції проти: (1) компаній, які залучені до будь-яких “трубоукладальних робіт”, що визначаються як “активності, що сприяють трубоукладанню, включно з підготовкою майданчика, облаштуванням траншеї, дослідженням [дна], розміщенням щебню, згинанням, зварюванням, покриттям, опусканням труб та засипанням [траншеї]”; (2) компаній, що надають “послуги з аналізу страхових ризиків, страхування та перестрахування” трубоукладальних суден; (3) компаній, що надають “послуги або сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановленню на них зварювального обладнання, їх дооснащенню або швартуванню”; (4) компаній, що надають “послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу Північний потік 2 чи пов’язані з нею”.

Невідкладне ухвалення законопроекту “Про уточнення до Закону „Про захист європейської енергетичної безпеки“” може остаточно зупинити реалізацію небезпечного для Європи проекту Північний потік 2. Нафтогаз продовжуватиме роз’яснювальну кампанію в Сполучених Штатах та країнах ЄС, маючи на меті захист українських, європейських та трансатлантичних інтересів у сфері безпеки, додали у Нафтогазі.

«Термінал» писав, сенатори США Тед Круз, Джин Шагін, Рон Джонсон, Джон Баррассо та Том Коттон подали новий санкційний законопроект “Про уточнення до Закону „Про захист європейської енергетичної безпеки“”. Розроблений представниками республіканської та демократичної партій, документ унеможливить завершення будівництва газопроводу Північний потік 2.

Цей законопроект є продовженням ухваленого минулого року в контексті річного оборонного бюджету США Закону “Про захист європейської енергетичної безпеки” (PEESA — the Protecting Europe’s Energy Security Act), яким було запроваджено санкції, спрямовані проти використання суден для глибоководного укладання трубопроводів з метою будівництва Північного потоку 2.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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