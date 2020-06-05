У Нафтогазі відреагували на законопроект США про розширення санкції щодо Північного потоку 2

НАК «Нафтогаз України» висловлює подяку сенаторам та іншим друзям України в Сполучених Штатах, які торік сприяли ухваленню PEESA, а зараз представили законопроект про уточнення цього закону.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нафтогазу.

“Нафтогаз висловлює подяку сенаторам та іншим друзям України в Сполучених Штатах, які торік сприяли ухваленню PEESA, а зараз представили законопроект про уточнення цього закону”, — йдеться у повідомленні.

Як і в процесі ухвалення PEESA в 2019 році, Нафтогаз зміг надати представникам Конгресу та ключовим особам в адміністрації президента Трампа важливу інформацію про спроможність Росії завершити Північний потік 2, зокрема стосовно російських трубоукладальний суден Академік Черський та Фортуна, повідомили у пресслужбі.

Законопроектом “Про уточнення до Закону “Про захист європейської енергетичної безпеки” пропонується запровадити санкції проти: (1) компаній, які залучені до будь-яких “трубоукладальних робіт”, що визначаються як “активності, що сприяють трубоукладанню, включно з підготовкою майданчика, облаштуванням траншеї, дослідженням [дна], розміщенням щебню, згинанням, зварюванням, покриттям, опусканням труб та засипанням [траншеї]”; (2) компаній, що надають “послуги з аналізу страхових ризиків, страхування та перестрахування” трубоукладальних суден; (3) компаній, що надають “послуги або сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановленню на них зварювального обладнання, їх дооснащенню або швартуванню”; (4) компаній, що надають “послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу Північний потік 2 чи пов’язані з нею”.

Невідкладне ухвалення законопроекту “Про уточнення до Закону „Про захист європейської енергетичної безпеки“” може остаточно зупинити реалізацію небезпечного для Європи проекту Північний потік 2. Нафтогаз продовжуватиме роз’яснювальну кампанію в Сполучених Штатах та країнах ЄС, маючи на меті захист українських, європейських та трансатлантичних інтересів у сфері безпеки, додали у Нафтогазі.

«Термінал» писав, сенатори США Тед Круз, Джин Шагін, Рон Джонсон, Джон Баррассо та Том Коттон подали новий санкційний законопроект “Про уточнення до Закону „Про захист європейської енергетичної безпеки“”. Розроблений представниками республіканської та демократичної партій, документ унеможливить завершення будівництва газопроводу Північний потік 2.

Цей законопроект є продовженням ухваленого минулого року в контексті річного оборонного бюджету США Закону “Про захист європейської енергетичної безпеки” (PEESA — the Protecting Europe’s Energy Security Act), яким було запроваджено санкції, спрямовані проти використання суден для глибоководного укладання трубопроводів з метою будівництва Північного потоку 2.