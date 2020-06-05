В Германии раскритиковали новые санкции США против «Северного потока-2″

В немецкой правительственной коалиции раскритиковали намерение Соединенных Штатов вести новые санкции против «Северного потока-2″.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

По словам представителя Социал-демократической партии по экономической политике Бернда Вестфаля, Германия способна самостоятельно регулировать поставки природного газа.

«У нас есть суверенитет, чтобы самостоятельно регулировать наши поставки природного газа. Энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне», — сказал Вестфаль.

Также он добавил, что в Соединенных Штатах сейчас достаточно своих внутриполитических задач.

«Не дело американских политиков вмешиваться в решение энергетической политики. Сейчас в США достаточно внутриполитических задач, которые срочно нуждаются в регулировании», — сообщил депутат.

Ранее «Терминал» писал, что американские сенаторы предложили расширить санкции против газопровода «Северный поток — 2″.