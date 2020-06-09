Рубрика | газ, Др. страны

Последнее иностранное судно покинуло «Северный поток — 2»

Обновлено: Июнь 09, 2020. Тэги:

Последнее иностранное судно покинуло «Северный поток — 2»

Последнее иностранное судно, которое вело строительные работы, покинуло «Северный поток — 2». Западные судовладельцы вернутся на проект, очевидно, только тогда, когда завершится укладка самого газопровода, которую США планируют обложить новыми санкциями.

Передает EurAsia Daily.

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Myshiptracking, судно специального назначения Rockpiper покинуло трассу «Северного потока — 2». С 1 июня по 5 июня оно провело последние работы на газопроводе и взяло курс от датского острова Борнхольм на выход из Балтийского моря. 7 июня судно прибыло в норвежский порт Мекьярвик.

Rockpiper — последнее иностранное судно, которое вело строительные работы на «Северном потоке — 2». Суть его работы заключалась в выполнении подводно-технических работ по отсыпке гравием подводного участка трубопровода.

Rockpiper вело работы на трассе газопровода с января и, очевидно, за пять месяцев выполнило свои контрактные обязательства. Время от времени к нему подключалось еще несколько камнеукладчиков. Судно специального назначения находится в управлении нидерландской Boskalis, а принадлежит кипрской оффшорной компании BW Marine Cyprus. В проекте «Северного потока — 2» оно участвовало, судя по материалам правительства России и данным портала Vesselfinder, и в прошлом году. 

В начале июня завершило работы на «Северном потоке — 2» и судно-инспектор проекта Stril Explorer. Оно находится в чартере у MMT Sweden, у которой с 2017 года действует контракт с оператором Nord Stream 2 AG на наружную инспекцию газопровода. Почти месяц Stril Explorer вело исследования на недостроенном участке «Северного потока — 2» в датских водах и, очевидно, это связано с возобновлением строительства, обновленный план которого должно согласовать Датское энергетическое агентство (DEA). Сейчас судно находится у берегов Шотландии в Северном море.

Как сообщал оператор проекта Nord Stream 2 AG, к сегодняшнему дню уложено более 2 300 километров «Северного потока — 2» из примерно 2 460 километров. Основной недостроенный участок в 160 километров находится в экономической зоне Дании и небольшой отрезок — в немецких водах. Из-за американских санкций проект планируют завершить силами российских судов. А так как в США планируют ввести санкции и к обслуживающему работы флоту, то и он будет российским. В немецком порту Мукран сейчас находятся трубоукладчики «Фортуна» и «Академик Черский», а через Индийский океан в сопровождении фрегата «Адмирал Григорович» и буксира «Профессор Николай Муру» сейчас идут суда снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» из Владивостока.

Ранее «Терминал» писал, что в Германии раскритиковали новые санкции США против «Сверного потока-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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