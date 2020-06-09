Шебелинський НПЗ відновив роботу після планово-попереджувального ремонту, який тривав з 22 травня по 7 червня 2020 року.
Інформує пресслужба Укргазвидобування.
У ремонтний період провели комплекс робіт з поточного технічного обслуговування, ревізії та ремонту обладнання.
Також завершили проект з диспечеризації операційних процесів, зокрема встановили 30 замірних вузлів та здійснили монтаж аналізаторів для онлайн контролю за окремими етапами виробництва.
Наразі усі технологічні установки працюють у штатному режимі.
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