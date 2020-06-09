Сотни танкеров попали под санкции США

Обновлено: Июнь 09, 2020. Тэги: , ,

Сотни танкеров попали под санкции США

Более сотни судов и транспортных компаний, работающих в сфере транспортировки энергоресурсов, включены в понедельник в санкционные списки Минфина США.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, под санкции попали иранские нефтеналивные танкеры.

Ранее Иран направил в Венесуэлу пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего. США планировали блокировать доставку. В частности, не исключалось введение санкций против экипажей судов, которые осуществляли доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.

В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.

Представитель иранского МИД Аббас Мусави свою очередь заявил, что Иран продолжит поставки нефти Венесуэле, если Каракас об этом попросит.

«Иран использует право на свободную торговлю с Венесуэлой, и мы готовы направить туда еще больше танкеров, если Каракас обратится с просьбой о новых поставках из Ирана», — сказал он.

Посол Ирана в Венесуэле Ходжатолла Солтани ранее сообщил, что экспорт нефти в Венесуэлу осуществляется в соответствии с международными правилами, несмотря на санкции со стороны США в отношении обеих стран.

«Поставки нефти в Венесуэлу соответствовали международным нормам и правилам», — заявил Солтани.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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