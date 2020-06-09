Укртранснафта впервые транспортирует «легкую техасскую» WTI

Оператор системи магістральних нафтопроводів «Укртранснафта» вперше розпочав транспортування американської нафти марки WTI.

Про це у Fаcebook повідомила пресслужба компанії.

«7 червня, «Укртранснафта» вперше транспортує «легку техаську» нафту — West Texas Intermediate (WTI). Після перевірки якісних показників сировини, компанія почала закачку сировини до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу. «Легка техаська» буде транспортуватися нафтопроводом «Одеса-Кременчук», — йдеться у повідомленні.

Компанія має досвід транспортування вже п’яти сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara і WTI.

У липні 2019 року «Укртранснафта» вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року почала прийом до нафтотранспортної системи нафти сорту El Sharara (лівійська нафта).

Читайте в «Терміналі», у травні 2020 року загальний обсяг транспортування нафти зріс порівняно з травнем минулого року на 89% — з 641 тис. тонн до 1,2 млн тонн.