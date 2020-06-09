В Міненерго обговорили стабілізацію енергоринку України з представниками ЄС

В. о. міністра енергетики Ольга Буславець провела онлайн-зустріч з керівництвом представництва ЄС в Україні.Сторони обговорили низку питань щодо функціонування ринку електричної енергії, кроки у напрямку забезпечення стабільності електроенергетичної системи та подальше співробітництво з ЄС.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Буславець зазначила, що стратегічне партнерство України з ЄС у галузі енергетики спрямоване на підвищення енергетичної безпеки, розвиток енергосектору та інтеграцію енергетичних ринків України з ринками ЄС.

«Для нас важливо забезпечити безпечну, конкурентоспроможну та стабільну роботу енергетичної системи шляхом проведення якісної реформи енергетичної галузі», — підкреслила в.о. міністра.

За її словами, енергореформа в Україні проходить згідно з вимогами актів законодавства ЄС, що вже включені у додаток XXVII Угоди про асоціацію з ЄС.

В Україні триває процес створення повноцінних ринків природного газу та електроенергії відповідно до енергетичного законодавства ЄС.

Зокрема, Міненерго у співпраці із Європейським енергетичним співтовариством розробляє нормативний документ для переходу на фінансову модель ПСО на ринку електроенергії.

Триватиме робота із інтеграції до ENTSO-E.

«Тільки спільна з ЄС робота з розвитку енергетичної інфраструктури та повне приведення українського законодавства у відповідність з європейськими нормами та стандартами створить сприятливі умови для інтеграції енергетичних ринків», — зазначила очільниця міністерства.

На сьогодні завершується робота з перегляду умов роботи «зеленої» енергетики. Зараз Міненерго забезпечує підготовку до підписання проекту меморандуму про взаєморозуміння між урядом та виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Також на розгляд Кабінету Міністрів готується законопроект щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, розповіли у Міненерго.

«Міністерство, Кабінет Міністрів України та інші органи державної влади роблять усі необхідні кроки, щоб досягти компромісних рішень і підтвердити статус країни, яка виконує свої зобов’язання перед інвесторами», — наголосила Буславець.

У перспективі Україна прагне долучитися до реалізації цілей «Європейської зеленої угоди», нової політики ЄС до 2050 року.

Для гармонізації підходів до планування розвитку енергетичного сектору буде розроблено Інтегрований план з енергетики та клімату на період з 2021 по 2030 роки. Застосована методологія його розробки буде відповідати принципам, які використовують європейські країни при розробці аналогічних планів. Саме тому фахова експертна допомога від ЄС матиме ключове значення, наголосили у відомстві.

Читайте в «Терміналі» ще, РНБО: У триденний строк подати план заходів з врегулювання енергоринку.