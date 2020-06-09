Якість газу у травні 2020 року по областях України

Обновлено: Июнь 09, 2020. Тэги: ,

Якість газу у травні 2020 року по областях України

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у травні 2020 року, становить 8 236 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).

Повідомляє Оператор ГТС України.

Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.

№ пп Паспорти фізико-хімічних показників природного газу Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3
1 Вінницька 8 251 9 138
2 Волинська 8 189 9 079
3 Дніпропетровська 8 275 9 170
4 Донецька 8 325 9 221
5 Житомирська 8 246 9 130
6 Закарпатська 8 239 9 131
7 Запорізька 8 298 9 196
8 Івано-Франківська 8 449 9 352
9 Київська 8 234 9 116
10 Кіровоградська 8 078 8 954
11 Луганська 8 221 9 110
12 Львівська 8 119 9 002
13 Миколаївська 8 177 9 061
14 Одеська 8 254 9 149
15 Полтавська 8 082 8 954
16 Рівненська 8 198 9 086
17 Сумська 8 275 9 161
18 Тернопільська 8 246 9 134
19 Харківська 8 316 9 208
20 Херсонська 8 244 9 140
21 Хмельницька 8 238 9 120
22 Черкаська 8 252 9 144
23 Чернівецька 8 254 9 147
24 Чернігівська 8 209 9 091

Раніше «Термінал» писав, що іноземні компанії активно цікавляться послугами short-haul та зберігання газу в ПСГ — Макогон.

Автор:

(Всего статей: 17406)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: