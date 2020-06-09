Якість газу у травні 2020 року по областях України

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у травні 2020 року, становить 8 236 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).
Повідомляє Оператор ГТС України.
Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.
|№ пп
|Паспорти фізико-хімічних показників природного газу
|Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3
|Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3
|1
|Вінницька
|8 251
|9 138
|2
|Волинська
|8 189
|9 079
|3
|Дніпропетровська
|8 275
|9 170
|4
|Донецька
|8 325
|9 221
|5
|Житомирська
|8 246
|9 130
|6
|Закарпатська
|8 239
|9 131
|7
|Запорізька
|8 298
|9 196
|8
|Івано-Франківська
|8 449
|9 352
|9
|Київська
|8 234
|9 116
|10
|Кіровоградська
|8 078
|8 954
|11
|Луганська
|8 221
|9 110
|12
|Львівська
|8 119
|9 002
|13
|Миколаївська
|8 177
|9 061
|14
|Одеська
|8 254
|9 149
|15
|Полтавська
|8 082
|8 954
|16
|Рівненська
|8 198
|9 086
|17
|Сумська
|8 275
|9 161
|18
|Тернопільська
|8 246
|9 134
|19
|Харківська
|8 316
|9 208
|20
|Херсонська
|8 244
|9 140
|21
|Хмельницька
|8 238
|9 120
|22
|Черкаська
|8 252
|9 144
|23
|Чернівецька
|8 254
|9 147
|24
|Чернігівська
|8 209
|9 091
Раніше «Термінал» писав, що іноземні компанії активно цікавляться послугами short-haul та зберігання газу в ПСГ — Макогон.