2020-06-10: Цена Brent удерживается выше $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 40,58 доллара за баррель.

Об этом пишет УННсо ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,46%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 38,23 доллара за баррель, потеряв 1,82%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду на данных о росте запасов в США, пишет «Investing.com».

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов — увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с майским прогнозом — до 11,6 млн б/с, что будет на 0,7 млн б/с меньше, чем в 2019 году, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Цена на во втором полугодии 2020 года в среднем составит $37 за баррель, говорится в отчете EIA. В следующем году цена вырастет до $48 за баррель. Этот прогноз совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:43 мск составила $40,72 за баррель, что на $0,46 (1,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,38 (0,9%), до $41,18 за баррель.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,58 (1,49%) — до $38,36 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена этих контрактов выросла на $0,75 (1,96%) и составила $38,94.