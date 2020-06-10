Добыча сланцевой нефти США начнет расти в 2021 году

Обновлено: Июнь 10, 2020. Тэги: , , ,

Добыча сланцевой нефти США начнет расти в 2021 году

Добыча на крупнейшем месторождении сланцевой нефти США  начнет расти в 2021 году, речь идет о Пермском бассейне на территории штатов Техас и Нью-Мексико.

С таким прогнозом выступили эксперты американских компаний Rystad Energy и Wood Mackenzie, пишет АНГИ.

По их мнению, там рост будет продолжаться на протяжении 2030 годов, в других крупных нефтеносных районах восстановление объема добычи до докризисного уровня затянется.

Rystad Energy и Wood Mackenzie оценили перспективы восстановления нефтедобычи в США после резкого снижения цен на нефть. По данным экспертов, в июне в Пермском бассейне насчитывалось 34 110 участков для бурения, передает ТАСС.

На другом крупном нефтеносном районе — Eagle Ford в южной части штата Техас — насчитывалось 5 970 участков для бурения и, по оценкам экспертов, вернуться к прошлогоднему уровню добычи удастся не ранее 2024 года, после чего объем добычи начнет снижаться. В нефтеносном районе Bakken в штате Северная Дакота восстановить объем добычи до уровня прошлого года удастся лишь к 2026 году. Ссылаясь на оценки экспертов, The Wall Street Journal отметила, что добыча нефти в нефтеносном районе Bakken, как ожидается, уже в июне достигнет 1,1 млн баррелей в сутки, в то время как осенью прошлого года объем добычи там достигал 1,5 млн баррелей в сутки.

«Терминал» писал, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в ноябре вырастет по сравнению с октябрем на 58 тыс. баррелей. В стране планируют добыть до 8,971 млн баррелей в день. Самое большое увеличение добычи в ноябре ожидается на месторождении Permian — на 63 тысячи, до 4,61 млн баррелей в день. Добыча на Bakken поднимется на 11 тыс. баррелей, до 1,488 млн баррелей, на Niobrara рост составит 6 тыс. и добыча достигнет 763 тыс. баррелей в день, на Appalachia — 3 тыс., до 162 тыс. баррелей.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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