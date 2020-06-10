Механізм формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги будуть удосконалювати

Обновлено: Июнь 10, 2020. Тэги: ,

Механізм формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги будуть удосконалювати

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов сьогодні на засіданні уряду представив проект по удосконаленню механізму формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги, враховуючи умови функціонування ринків газу та електричної енергії.

Повідомляє Урядовий Кур’єр.

Чернишов зазначив, що в умовах функціонування ринку природного газу його вартість для підприємств теплопостачання змінюється щомісяця. І, за таких умов, виникає питання щодо об’єктивного планування витрат на придбання енергоносії та включення цих витрат до складу тарифів.

Оскільки витрати на енергоносії становлять 80-85%, будь-яка зміна призведе до невідповідності фактичних витрат запланованим, що включені до складу тарифів. Тому однією з ключових змін, що пропонуються, є надання можливості підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ) при формуванні тарифів використовувати середню ціну природного газу, що склалася протягом минулого опалювального сезону. Це 4048 гривень за тисячу кубометрів.

При цьому, встановлюється обов’язок для таких підприємств після завершення опалювального періоду проводити аналіз витрат і перераховувати вартість теплової енергії, щоб відобразити різницю, яка виникне у тарифах наступного періоду.

«Хочу звернути увагу на те, що запропонований підхід не призведе до підвищення тарифів. Адже сьогодні в тарифах більшості підприємств ТКЕ враховано ціну газу 6235 гривень за 1 тисячу кубометрів. Такий підхід дасть змогу збалансувати інтереси як підприємств теплопостачання, так і споживачів теплової енергії та комунальних послуг», — наголосив міністр.

Він також нагадав, що 4 червня проєкт постанови розглянуто на засіданні урядового комітету, за результатами якого було враховано все зауваження та пропозиції.

Тож на засіданні Кабінету Міністрів проєкт було повністю підтримано урядовцями.

Раніше «Термінал» писав, що комунальні платежі не зростатимуть — Шмигаль.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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