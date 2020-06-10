Нацкомиссия установила минимальную цену на балансирующем рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на период карантина и в течение 30 дней после его завершения определила предельную цену на балансирующем рынке электроэнергии на уровне не менее 80% от цены на рынке «на сутки вперед» (РСВ).

Передает БизнесЦензор.

Документом внесены изменения в постановление НКРЭКУ №766 от 8 апреля 2020 года («О действиях участников рынка электрической энергии в период карантина и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19″).

«Участникам рынка в своих заявках на балансирующую электрическую энергию указывать цену, которая не меньше 80% от значения цены на рынке «на сутки вперед» на этот расчетный период и не превышает 105% от ограничения цены на рынке «на сутки вперед» на этот расчетный период», – указано в обнародованном к утверждению проекте постановления.

Планировалось также этим документом обязать участников внутрисуточного рынка (ВСР) в своих заявках на торги на ВСР обозначать цену электроэнергии на уровне не ниже цены на РСВ на соответствующий расчетный период. Однако постановление было принято без указанного пункта из-за необходимости ГП «Оператор рынка» создать для этого соответствующие технические возможности, реализация которых требует времени.

Ранее «Терминал» писал, что Енергоатом підтримує намір НКРЕКП змінити правила на ринку електроенергії.