Нацкомиссия установила минимальную цену на балансирующем рынке электроэнергии

Обновлено: Июнь 10, 2020. Тэги: ,

Нацкомиссия установила минимальную цену на балансирующем рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на период карантина и в течение 30 дней после его завершения определила предельную цену на балансирующем рынке электроэнергии на уровне не менее 80% от цены на рынке «на сутки вперед» (РСВ).

Передает  БизнесЦензор.

Документом внесены изменения в постановление НКРЭКУ №766 от 8 апреля 2020 года («О действиях участников рынка электрической энергии в период карантина и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19″).

«Участникам рынка в своих заявках на балансирующую электрическую энергию указывать цену, которая не меньше 80% от значения цены на рынке «на сутки вперед» на этот расчетный период и не превышает 105% от ограничения цены на рынке «на сутки вперед» на этот расчетный период», – указано в обнародованном к утверждению проекте постановления.

Планировалось также этим документом обязать участников внутрисуточного рынка (ВСР) в своих заявках на торги на ВСР обозначать цену электроэнергии на уровне не ниже цены на РСВ на соответствующий расчетный период. Однако постановление было принято без указанного пункта из-за необходимости ГП «Оператор рынка» создать для этого соответствующие технические возможности, реализация которых требует времени.

Ранее «Терминал» писал, что Енергоатом підтримує намір НКРЕКП змінити правила на ринку електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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