Протягом першого тижня літа електроспоживання в ОЕС України не збільшилося

Протягом першого тижня літа 1-8 червня попри чергові послаблення карантинних заходів у більшості областей електроспоживання в ОЕС України не збільшилося.

Про це пише пресслужба «Укренерго».

Середньодобове споживання у робочі дні 1-5 червня впало на 1,4% до 351 млн кВт·год у порівнянні з попереднім тижнем (356 млн кВт·год), це також на 5,5% менше від рівня аналогічного періоду минулого року (371,4 млн кВт·год). На вихідних, 6-8 червня, середнє споживання було на 4,2% нижче, ніж на вихідних минулого тижня – 320 млн кВт·год (проти 334 млн кВт·год).

Загалом, за 1-8 червня 2020 року споживання (за оперативними даними) становило 2,7 млрд кВт-год, що на 7% менше, ніж 1-8 червня 2019 року (2925 млн·кВт·год).

Нерівномірність графіка навантаження (різниці між нічним мінімумом споживання 12 ГВт та найбільшим піком споживання ввечері 16 – 16,3 ГВт) у робочі дні становила 4-4,3 ГВт, а у вихідні – 3,2 ГВт.

Також пресслужба повідомила, що в переважній більшості днів режими роботи енергосистеми залишаються досить складними. В торговій зоні ОЕС забезпеченість автоматичним резервом відновлення частоти (аРВЧ) протягом тижня складала 50% від потреби (потреба ±372 МВт). Зокрема, резерви були придбані на усі години доби в обсягах від ±66 МВт до ±318 МВт.

Потреба в ручних резервах відновлення частоти (рРВЧ) забезпечена на завантаження (628 МВт) та на розвантаження (49 МВт) у повному обсязі.

Допоміжні послуги для «острова Бурштинської ТЕС» досі не закуповуються через відсутність в ньому зареєстрованих постачальників.

Також, 1 червня Харківська ТЕЦ-5 після додаткових випробувань збільшила обсяг власного сертифікованого рРВЧ до 90 МВт. Нагадаємо, що Харківська ТЕЦ-5 також підтвердила можливості надавати допоміжні послуги в частині первинного регулювання (резерв підтримки частоти (РПЧ) ±27 МВт) та третинному регулюванні (резерв заміщення (РЗ) 180 МВт).

Раніше «Термінал» писав, в Україні поки не відбулося відчутного зростання споживання електроенергії внаслідок послаблення карантинних заходів. Рівень споживання електроенергії залишається на 4% нижчим, ніж на цей час торік.