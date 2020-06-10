Протягом першого тижня літа електроспоживання в ОЕС України не збільшилося

Обновлено: Июнь 10, 2020. Тэги: , ,

Протягом першого тижня літа електроспоживання в ОЕС України не збільшилося

Протягом першого тижня літа 1-8 червня попри чергові послаблення карантинних заходів у більшості областей електроспоживання в ОЕС України не збільшилося.

Про це пише пресслужба «Укренерго».

Середньодобове споживання у робочі дні 1-5 червня впало на 1,4% до 351 млн кВт·год у порівнянні з попереднім тижнем (356 млн кВт·год), це також на 5,5% менше від рівня аналогічного періоду минулого року (371,4 млн кВт·год). На вихідних, 6-8 червня, середнє споживання було на 4,2% нижче, ніж на вихідних минулого тижня – 320 млн кВт·год (проти 334 млн кВт·год).

Загалом, за 1-8 червня 2020 року споживання (за оперативними даними) становило 2,7 млрд кВт-год, що на 7% менше, ніж 1-8 червня 2019 року (2925 млн·кВт·год).

Нерівномірність графіка навантаження (різниці між нічним мінімумом споживання 12 ГВт та найбільшим піком споживання ввечері 16 – 16,3 ГВт) у робочі дні становила 4-4,3 ГВт, а у вихідні – 3,2 ГВт.

Також пресслужба повідомила, що в переважній більшості днів режими роботи енергосистеми залишаються досить складними. В торговій зоні ОЕС забезпеченість автоматичним резервом відновлення частоти (аРВЧ) протягом тижня складала 50% від потреби (потреба ±372 МВт). Зокрема, резерви були придбані на усі години доби в обсягах від ±66 МВт до ±318 МВт.

Потреба в ручних резервах відновлення частоти (рРВЧ) забезпечена на завантаження (628 МВт) та на розвантаження (49 МВт) у повному обсязі.

Допоміжні послуги для «острова Бурштинської ТЕС» досі не закуповуються через відсутність в ньому зареєстрованих постачальників.

Також, 1 червня Харківська ТЕЦ-5 після додаткових випробувань збільшила обсяг власного сертифікованого рРВЧ до 90 МВт. Нагадаємо, що Харківська ТЕЦ-5 також підтвердила можливості надавати допоміжні послуги в частині первинного регулювання (резерв підтримки частоти (РПЧ) ±27 МВт) та третинному регулюванні (резерв заміщення (РЗ) 180 МВт).

Раніше «Термінал» писав, в Україні поки не відбулося відчутного зростання споживання електроенергії внаслідок послаблення карантинних заходів. Рівень споживання електроенергії залишається на 4% нижчим, ніж на цей час торік.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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