Спрос на газ может рекордно рухнуть — МЭА

Обновлено: Июнь 10, 2020. Тэги: , ,

Спрос на газ может рекордно рухнуть — МЭА

В 2020 году спрос на газ в мире может рекордно снизиться.

Об этом, как сообщает «Rambler.ru», сказано в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Там не исключают, что в этом году спрос на газ может стать меньше на 4% (150 миллиардов кубических метров). Если так и произойдет, это станет крупнейшим годовым снижением спроса со дня формирования рынка природного газа, то есть со второй половины XX века.

Также в МЭА прогнозируют, что нынешний кризис станет причиной того, что потерянный объем годового спроса на газ составит 75 миллиардов кубических метров к 2025 году.
В агентстве считают, что постепенно восстанавливаться спрос на газ начнет в 2021 году, чему поспособствуют низкие цены и возобновление экономической активности, и будет расти на 1,5% в год до 2025 года.

Ранее «Терминал» писал, мировые инвестиции в энергетику в 2020 году сократятся на одну пятую (20%) или почти на 400 миллиардов долларов по сравнению с 2019 годом в связи с пандемией COVID-19, что станет самым крупным снижением за всю историю. Об этом говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства World Energy Investment 2020 (WEI 2020).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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