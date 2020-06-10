Спрос на газ может рекордно рухнуть — МЭА

В 2020 году спрос на газ в мире может рекордно снизиться.

Об этом, как сообщает «Rambler.ru», сказано в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Там не исключают, что в этом году спрос на газ может стать меньше на 4% (150 миллиардов кубических метров). Если так и произойдет, это станет крупнейшим годовым снижением спроса со дня формирования рынка природного газа, то есть со второй половины XX века.

Также в МЭА прогнозируют, что нынешний кризис станет причиной того, что потерянный объем годового спроса на газ составит 75 миллиардов кубических метров к 2025 году.

В агентстве считают, что постепенно восстанавливаться спрос на газ начнет в 2021 году, чему поспособствуют низкие цены и возобновление экономической активности, и будет расти на 1,5% в год до 2025 года.

Ранее «Терминал» писал, мировые инвестиции в энергетику в 2020 году сократятся на одну пятую (20%) или почти на 400 миллиардов долларов по сравнению с 2019 годом в связи с пандемией COVID-19, что станет самым крупным снижением за всю историю. Об этом говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства World Energy Investment 2020 (WEI 2020).