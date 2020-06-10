Українці з 1 липня зможуть вільно обирати постачальника газу — Нафтогаз

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оновила правила та спростила з 1 липня процедуру зміни постачальника газу для побутових споживачів.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

У компанії зазначили, що з 1 липня в Україні запрацює ринок газу для населення, а спрощення процедури зміни постачальника було однією з необхідних умов для повноцінного старту відкритого ринку.

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