Уряд на фінальній стадії підписання меморандуму з інвесторами у «зелену» енергетику — прем’єр

Обновлено: Июнь 10, 2020. Тэги: , ,

Уряд на фінальній стадії підписання меморандуму з інвесторами у «зелену» енергетику — прем’єр

Кабінет міністрів на засіданні 10 червня затвердив меморандум з інвесторами у «зелену» енергетику України. Тепер його потрібно підписати сторонам.

Про це йшлося на засіданні уряду, повідомляє hromadske.

Меморандум з інвесторами в альтернативну енергетику передбачає, що вони добровільно мають погодитися на зниження «зеленого» тарифу на 15% (для сонячних електростанцій) та 7,5% (для вітроелектростанцій), а також посилення відповідальності за створення такими електростанціями енергетичного балансу.

Крім цього, меморандумом передбачається, що сонячні електростанції, введені в експлуатацію після 1 липня 2020 року, не будуть отримувати «зелений» тариф, а продаватимуть вироблену енергію на «зелених» аукціонах. Для вітрових електростанцій заборона на виплату «зеленого» тарифу настане пізніше, після завершення будівництва тих електростанцій, які вже почали будуватися.

В уряді кажуть, що підписаний меморандум дозволить державі зекономити до 2 мільярдів євро на виплатах за «зеленим» тарифом до 2030 року.

Читайте у «Терміналі»: УАВЕ та іноземні інвестори ВДЕ звернулися з пропозиціями до уряду України.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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