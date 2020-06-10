Уряд на фінальній стадії підписання меморандуму з інвесторами у «зелену» енергетику — прем’єр

Кабінет міністрів на засіданні 10 червня затвердив меморандум з інвесторами у «зелену» енергетику України. Тепер його потрібно підписати сторонам.

Про це йшлося на засіданні уряду, повідомляє hromadske.

Меморандум з інвесторами в альтернативну енергетику передбачає, що вони добровільно мають погодитися на зниження «зеленого» тарифу на 15% (для сонячних електростанцій) та 7,5% (для вітроелектростанцій), а також посилення відповідальності за створення такими електростанціями енергетичного балансу.

Крім цього, меморандумом передбачається, що сонячні електростанції, введені в експлуатацію після 1 липня 2020 року, не будуть отримувати «зелений» тариф, а продаватимуть вироблену енергію на «зелених» аукціонах. Для вітрових електростанцій заборона на виплату «зеленого» тарифу настане пізніше, після завершення будівництва тих електростанцій, які вже почали будуватися.

В уряді кажуть, що підписаний меморандум дозволить державі зекономити до 2 мільярдів євро на виплатах за «зеленим» тарифом до 2030 року.

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